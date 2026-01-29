プロバスケBリーグの新人選手を獲得するドラフト制度が今年から始まり、29日、初めて指名会議がありました。 鹿児島レブナイズに所属する専修大学4年の松野遥弥選手が、広島ドラゴンフライズに指名されました。 東京で開かれた初のBリーグドラフトには、今年秋スタートのBプレミア23クラブが参加。 広島ドラゴンフライズに1巡目で指名された松野選手は、去年12月に特別指定選手として鹿児島レブナイズに加入