徳之島で男が妻を殺害・遺棄した疑いで逮捕された事件。29日に送検された男が、妻と無理心中を図ろうとしたという主旨の話をしていることが新たに分かりました。 殺人と死体遺棄の疑いで送検されたのは、徳之島町亀津の会社員・豊守人容疑者(58)です。 徳之島警察署によりますと、豊容疑者は今月25日から26日までの間に、徳之島町の山中で同居する妻・初美さん(57)の首を圧迫して殺害し、その場に遺棄した疑いがもたれています。