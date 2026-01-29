3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月26日（月）の放送では、最新曲「lulu.」の制作の裏側を捉えたメイキング映像「Behind the Song ＆ the Scenes」について、メンバーがその観どころを語り合いました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴――テレビアニメ「葬送のフリー