秋田朝日放送 潟上市の介護老人保健施設に東北で初となるリハビリ用医療機器が導入されました。仮想現実＝ＶＲ技術を利用しているというこの機器が介護の現場でどのように活躍しているのでしょうか。 ※動画ニュース配信をご覧ください。