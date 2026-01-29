秋田朝日放送 秋田県大館市で２９日、雪国の暮らしについて考えるイベントが始まり、最新の除雪機械を集めた見本市も開かれています。 国土交通省が東北や北海道などで毎シーズン開催している雪国向けのイベント「ゆきみらい」です。様々な除雪アイテムを集めた見本市も開かれていて、騒音を抑えた車両や遠隔操作で小回りが効くものなど最新の機能を体感することができます。 除雪作業にあたるオペレータ}