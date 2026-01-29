新庄市で27日に発生した住宅火災で、家主の男性とは現在も連絡が取れていません。警察は出火当時、男性が家にいなかった可能性があるとみて調べています。この火事は27日深夜、新庄市五日町の伊藤一明さん（68）の住宅から出火し、木造2階建ての住宅1棟が全焼するなど合わせて3棟が焼けたものです。伊藤さんは火事の後、連絡が取れなくなっていて、現在も行方が分かっていません。一方、警察によりますと、現場の状況などから伊藤