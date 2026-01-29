北海道教育委員会は29日、無人販売所から繰り返し食品を盗んだとして、函館市立小の佐藤俊彰教諭（62）を懲戒免職とした。道教委に対し「少なく支払っていた。盗んだわけではない」と説明したという。道教委によると、2025年4〜6月、北斗市内の無人食料品販売所からレトルトカレーや冷凍ハンバーグなど計115点を盗んだ。昨年10月に道警が逮捕し、道教委が把握した。