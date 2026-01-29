滋賀レイクスは1月29日に開催された「Bリーグドラフト2026」で、2巡目8位に田中流嘉洲（大東文化大学）を指名。あわせて、長崎ヴェルカと「育成契約選手制度」を活用した相互連携で合意したことも発表した。 この連携は、長崎が1巡目4位に指名した岩下准平（筑波大学）と、滋賀が指名した田中について、今後選手契約締結に至った場合に、同制度に基づき期限付移籍を行う想定の取り組みとなる。ドラフト指名と並行し、