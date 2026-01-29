ギネス世界記録が1月26日、Xを更新。幕内の玉鷲（41）がギネス世界記録「大相撲最多連続出場」に認定されたことを報告した。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 ギネス世界記録は「1月場所を終え、連続出場回数は1,763回！本当に、おめでとうございます」と玉鷲を祝福。動画では玉鷲が認定証を受け取ってほほ笑む様子が収められている。