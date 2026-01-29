女子プロテニス選手の金田久美子（36）が1月26日、Instagramを更新。自身の近影を投稿した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「スイング微妙だからあれだけど景色綺麗だから載せまあす」と投稿されたのは、金田がグリーンでスイングする写真。その他、ブラトップにレギンスといったラフな格好の自撮り姿も投稿された。