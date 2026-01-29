1月29日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■拡充―――――――――――――― ニフティライフスタイル [東証Ｇ]決算月【3月】1/29発表（場中） 300株以上500株未満の区分を新設。また、温浴施設優待券や電子ギフトの金額を全体的に引き上げる。 十六フィナンシャルグループ [東証Ｐ]決算月【3月】