1月28日、アイドルグループtimeleszのメンバー・篠塚大輝が、日焼けブランド『by365（バイサンロクゴ）』のブランドアンバサダーに決定。その報告にファンも歓喜に沸いた。「同ブランドは、“塗ったことを忘れる” ほどのさらさらなテクスチャーが人気の日焼け止めです。そんな注目アイテムのアンバサダーとして、乗りに乗っている篠塚さんが起用される形となりました」（芸能プロ関係者）篠塚は、同ブランドのリニューアルに