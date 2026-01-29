佐賀県で2011年、指定暴力団九州誠道会の関係者が銃撃され2人が死傷した事件で、福岡などの4県警合同捜査本部は29日、殺人などの容疑で指定暴力団道仁会の理事長だった男（70）ら3人を逮捕したと発表した。