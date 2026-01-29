1月27日、3人組テクノポップユニット「Perfume」のかしゆかこと樫野有香が、Instagramでトレードマークだったロングヘアをばっさり切ったことを報告した。激変した姿を披露したかしゆかだが、その “断髪理由” が反響を呼んでいる。2025年末をもって、コールドスリープ（活動休止）に入り、個々で活動するPerfume。今回、かしゆかはInstagramに《New me.》とだけつづり、黒髪のロングヘアから肩までカットした写真を投稿した