特殊詐欺グループがだましとった金を隠した疑いで逮捕された中国国籍の男性ら3人が不起訴になりました。中国国籍の46歳の男性ら5人はSNS型投資詐欺などでだまし取った現金8000万円を複数の口座に移転させるなどした疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性ら3人について、29日付けで嫌疑不十分で不起訴処分としました。理由については「証拠関係を見た上で不起訴処分とした」としています。