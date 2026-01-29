セコンドで機転を効かせた“デカ女”レスラーの行動に、日本人女子も思わずガッカリ。レフェリーまでとばっちりをくらう展開となり会場もため息に包まれた。【映像】まさかの妨害行為→レフェリーにも悲劇日本時間1月25日に開催されたSaturday Night Main Eventで、WWE女子タッグ王者組のイヨ・スカイ＆リア・リプリーが、ジャッジメント・デイ（リヴ・モーガン＆ロクサーヌ・ペレス）と激突した。試合終盤、流れを完全に引