手帳を愛する人たちの、こだわりや工夫が詰まった手帳の中身を大公開。手帳タイムに欠かせないアイテムや、続けるためのマイルールも教えてもらった。 OsamuSugiyama a.k.a Staris さんの手帳 ■OsamuSugiyama a.k.a Starisジャーナリング系YouTuber、音楽家。YouTubeチャンネルでは、創作活動を設計する「ゆるっとジャーナル」を発信している。YouTube @036Staris 「バレットジャーナルを簡略化した『ゆるっと