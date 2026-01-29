Image: Amazon 電池式はもう古かったか…。最近ちらほらと見かけるようになった、Appleの「探す」に対応した防犯ブザー。防犯ブザーにもLEDライトにもなって、しかも場所も探せるとか安心感すごいぞ！…と、購入して子供のカバンに装着しているんですけど、使ってみたら電池持ちがイマイチで、3ヵ月ほどで電池残量低下の通知が届きました。うーん、ちょっとめんどいし、コイン電池（CR2032）