猫は夜に「心と体」を整えている 猫が夜になると急に走り回ったり、じっと一点を見つめたりする姿に戸惑う飼い主さんは多いでしょう。 実はそれらの行動は、気まぐれではなく、1日の状態をリセットして安心して眠るための大切な準備時間です。 人でいえば、歯を磨いたり、明日の予定を確認したりする就寝前の習慣に近いもので、猫も心と体を整える流れを大切にしています。 理由を知ると、今まで不思議に見えていた行動