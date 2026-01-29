不用品の回収を依頼した女性に対し、クーリング・オフができないとウソの説明をしたなどとして、回収業者の男が逮捕されました。女性は、見積もり金額の10倍を超える代金を請求され支払っていました。 ■森野里奈記者「石丸容疑者が出てきました。フードをかぶっていて表情は確認できません。」特定商取引法違反などの疑いで逮捕・送検されたのは、不用品リユースセンター福岡営業所の現場責任者、石丸