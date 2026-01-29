オープンソースコミュニティ「Mecha」主導プロジェクトの一環として開発されたオープンソース志向デバイス「Mecha Comet」は、片手で持てるハンドヘルドサイズのLinuxコンピューターです。モジュール式で拡張可能なため、高い自由度で改造することができます。Mecha Comet - Modular Linux Handheld Computer | Mechahttps://mecha.so/cometIntroducing the all new Mecha Comet, live on Kickstarter - YouTubeMecha Cometの外観