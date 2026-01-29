後を絶たない電話でお金詐欺などの被害の拡大防止につなげます。県警と県内に本店を置く24の金融機関が29日、情報連携協定を結びました。警察手帳を示し、捜査名目で現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」。さらに最近では実際の社長の名前を使った詐欺のメールも…。年々、巧妙化するその手口。県内では、去年1年間に電話でお金詐欺やSNS型投資詐欺などの被害が454件、額にして38億4900万円に上っていて過去最悪となっています