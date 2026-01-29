楽天から海外ＦＡ宣言して巨人に加入した則本昂大投手（３５）の人的補償で楽天に移籍することとなった田中千晴投手（２５）が２９日、ジャイアンツ球場の室内練習場で最後の練習を行った。元楽天の高梨から誘われ、平内と３人でキャッチボール。「平内さん、今日来るつもりなかったけど、昨日絶対来てくださいって言ったら来てくれました」と先輩に感謝した田中千。高梨からは「人が温かい、飯もうまい」と新天地についてたく