強い寒気の影響で、日本海側を中心に再び大雪になっています。そして、この寒気、北極付近の「極渦分裂」という現象によるものだということです。東京、JR両国駅。こちらでは、現在は使われていない幻の3番線ホームで“おでん”と“熱燗”を楽しむことができるイベントがきょうから始まりました「駅のホームで飲むことはないから新鮮ですね。電車が来たら手を振ったりしています」皆さん、電車を見ながら日本酒を楽しんでいました