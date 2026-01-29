各地で火事が相次いでいます。東京では、2階建ての住宅が全焼。新潟の住宅密集地でも2棟以上を焼く火事がありました。住宅密集地で、激しく上がる黒煙。きょう午前8時半ごろ、東京・小金井市の2階建て住宅から火が出て、東京消防庁のポンプ車など25台が出動しました。火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅が全焼し、焼け跡の1階部分から年齢不明の男性の遺体が見つかりました。近隣住民「（Q.これが飛んでき