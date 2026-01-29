北陸電力は、海外事業の拡大に向け、新年度、ベトナムに新たな合弁会社を設立すると明らかにしました。発電所の運営や人材育成などのコンサルティング事業に取り組むとしています。これはきょう北陸電力の松田光司社長が決算会見で発表しました。国内の事業者と共同出資し、ベトナムの首都、ハノイに設立する合弁会社では、水力発電所の運営や人材育成などのコンサル事業に取り組むとしています。設立は新年度上期の予定で、北陸電