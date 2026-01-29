群馬県の山本一太知事が「前立腺がん」と診断されたことを明らかにしました。きょう行われた定例会見で、山本知事は去年の年末に受けた精密検査の結果、「前立腺がん」と診断されたことを明らかにしました。「ステージ2」で、ほかの部位への転移はないということです。群馬大学医学部附属病院に通院しながら、ホルモン療法と放射線治療を受ける方針で、治療期間はおよそ1年半の見通しだということです。山本知事は来年7月の任期満