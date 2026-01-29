魚津市で水揚げされる冬の味覚、ウマヅラハギが8年ぶりの大漁となっていて、けさも漁港は活気づきました。寒さを吹き飛ばすようなうれしいニュースですが、実は大漁にはその「寒さ」が関係しているようです。 けさ4時ごろ。暗闇の魚津漁港にこうこうとライトを照らした漁船が戻ってきました。◆KNB長谷川 大 記者「魚津にうれしい冬の便りです。たった今、漁港に戻ってきた船にはウマヅラハギが山積みになっています。