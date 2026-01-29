福島第1原発2号機の圧力容器内部調査（イメージ）東京電力は29日、福島第1原発2号機で2026年度上半期に、原子炉圧力容器に調査機器を挿入して内部を調べると発表した。メルトダウン（炉心溶融）を起こした1〜3号機で圧力容器の内部調査は初めて。2号機では溶融核燃料（デブリ）の多くが圧力容器内に残っているとみられ、今後検討する取り出し工法の判断材料を得ることを狙う。圧力容器は、フラスコのような形をした原子炉格納