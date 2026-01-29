女優の萬田久子（67）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、米歌手のレディー・ガガの来日公演でのショットを公開した。「Gaga〜ンメロメロだわ〜」と6つのキスマークの絵文字とともにガガの3年4カ月ぶりとなる来日公演を見に行ったことを報告。ガガの広告の前で同じポーズを決める萬田はフードを被ってサングラスをかけ、手にはキラキラのネイルと光輝く大きな指輪が。「オマケ〜」とモノトーンでシックに決めた全