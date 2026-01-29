群馬県の山本一太知事（６８）は２９日の定例記者会見で、前立腺がんと診断されたと公表した。入院せず、治療を受けながら公務を続ける。「選挙の準備をする」とも述べ、来年７月の任期満了に伴う知事選に出馬する意向を示した。知事によると、昨年末の精密検査で判明した。進行度合いは「ステージ２」で転移はしていないという。群馬大病院でホルモン治療と放射線治療を受け、来年夏前までの根治を目指す。山本知事は「私が