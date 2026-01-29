トランプ関税の打撃を受ける自動車メーカーのマツダが去年1年間に国内で生産した台数は、前年を4％余り下回りましたが、70万台は維持しました。マツダの去年の国内生産台数は71万6690台で前年を4.4パーセント下回りました。トランプ関税などへの対策として一部の車種の生産を抑えたり最重要市場のアメリカ向けの生産を強化するなどし、部品メーカーなどへの影響を抑えるための基準とする70万台は上