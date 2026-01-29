交通事故防止に役立ててもらおうと、こくみん共済coopが、横断旗を寄贈しました。 こくみん共済coopが横断旗を寄贈したのは、波佐見町と平戸市の教育委員会です。 こくみん共済coopは、地域の交通安全への貢献を目的にマイカー共済の見積もり1件に対し横断旗1本を贈る「7才の交通安全プロジェクト」を行っていて、今回は計600本を贈りました。 （こくみん共済coop長崎推進本部 髙藤 義弘 本部