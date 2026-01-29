センバツの関東枠に注目が高まっている(C)Getty Images吉報は届くか。ワクワクドキドキの高校球児も多いことでしょう。第98回センバツ高校野球大会の選考委員会が1月30日に行われます。出場32校が決定し、3月19日開幕の「春の夢舞台」への出場権を獲得します。冬場の厳しい練習に歯を食いしばって取り組んでいる選手達にとっては、是が非でも選ばれたいことでしょう。 【関連記事】2026年ドラフトで注目される“超逸材”10選