大阪・天王寺区で衝突事故の瞬間をカメラが捉えました。近くのスーパーに向かって走っていた運転手。すると、対向車線を黒い車が猛スピードで走り抜けていきます。逆走です。すると…、「え！」と思わず声を上げた運転手。事故を目撃した運転手：まず右から抜いていく時点ですごくびっくり。スーッと（横を）抜いていって「あれ？」と思ったら、前で右折しようとしている車とぶつかったという感じ。事故を目撃した運転手によります