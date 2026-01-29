セレッソ大阪は29日、アバディーンよりオーストラリア代表FWイェンギ・クシニ・ボジャが期限付き移籍加入することを発表した。期限付き移籍期間は2026年6月15日までと伝えられている。イェンギ・クシニ・ボジャは1999年1月15日生まれの現在27歳。母国オーストラリアでアデレード・コメッツ、アデレード・ユナイテッド、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズを渡り歩き、2023年夏に欧州へ上陸。ポーツマスでは初年度にチャンピオ