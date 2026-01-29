イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着した坂本花織（左）と鍵山優真＝29日（共同）イタリアに到着した坂本花織らフィギュアスケートの日本勢は、北西部バレーゼで最終調整に入る。試合会場があるミラノから車で約1時間の好立地で、日本スケート連盟の竹内洋輔フィギュア強化部長が「最高の環境を勝ち取れた」と誇る独自拠点。2014年ソチ五輪での反省を踏まえ、支援態勢を整えた。「すごく恵まれている」。24年8月に強化合宿