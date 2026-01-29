巨人の板東湧梧投手（３０）が２９日、移籍後２度目のブルペンに入った。カーブ、カットボールなど変化球を交えて約３０球をテンポ良く投げ込んだ。「自主トレの最後の方からテンポを意識しています。リズム良く投げられていると思います」と納得の表情でうなずいた。キャンプは２軍スタートが決定。「楽しく本気で投げることをテーマにやっているので、そこをぶれないように。自分の結果に一喜一憂しないで、とにかくやるべ