名古屋グランパスは29日、MF倍井謙がべールスホット（ベルギー2部）へと期限付き移籍することを発表した。期間は、2026年6月30日までとなる。“最強世代”を牽引したドリブラーが海外挑戦を決意した。2001年4月4日生まれの倍井は現在24歳。名古屋グランパスのユース出身であり、クラブユース選手権とJユースカップ、プレミアリーグWESTを制した、U−18最強世代におけるMF榊原杏太（名古屋グランパス）との“2枚看板”のひとり