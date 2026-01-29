巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が２９日、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝とそろって米国から来日した。先発の柱として期待される身長２０１センチ、体重９４キロの超大型右腕は日本に降り立ち「すごく楽しみにしていたよ」と大興奮。昨季１１勝の山崎伊織とともに１年目からのフル回転が求められる立場で「