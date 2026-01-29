イギリスで“早すぎる”泥棒の姿をカメラが捉えました。コンビニに現れたのはフードをすっぽりとかぶった男。入るやいなや、犯行時間わずか5秒。商品を大量に抱え、一目散に店をあとにしました。盗んでいったのはチョコレート。現地警察によりますと犯人は40歳の男で、執行猶予中にもかかわらず合わせて16回、日本円で42万円分の商品を窃盗。刑務所に収監されたということです。一方、別の店でカメラが捉えたのは、デザートコーナ