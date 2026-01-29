イベントに出演予定のユニット。左は大和さん（球団提供）２月１日から沖縄県宜野湾市などで行われる春季キャンプに合わせ、沖縄県出身選手や球団にゆかりのあるアーティストらが出演するイベント「ＨａｉｓａｉＣａｒｎｉｖａｌ」が同１８日、同市の「沖縄コンベンションセンター」で開催される。トークショーでは相川監督に加え、沖縄県出身の神里、平良、宮城が登場し、沖縄の魅力やキャンプについて語る。球団ＯＢでアー