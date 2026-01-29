メ～テレ（名古屋テレビ） 県立高校の教師の男が、16歳の少女に電子マネーを送ってみだらな行為をしたとして、逮捕されました。 児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、三重県の県立高校の教師・多賀弘貴容疑者(33)です。 警察によりますと多賀容疑者は去年4月、名古屋市千種区の駐車場に止めた車の中で、18歳未満と知りながら、16歳の少女に電子マネー1万7000円分を送り、みだらな行為を