室町時代から「日本三名泉」の一つに数えられ、時代を超えて愛されてきた下呂温泉のおすすめスポットをご紹介します。岐阜県中北部に位置し、隣接する高山市、飛騨市、白川村を含めた飛騨地方に属する温泉街・下呂。名湯の評判は室町時代にまで遡り、京都五山の僧が著した詩文集には「本邦六十余州ごとに霊湯あり。その最たるものは、上野の草津、津陽の有馬、飛州の湯島（下呂）、この三か所なり」と記されている。今に至るまで、