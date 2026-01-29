NNNは、読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。その結果、自民党が単独で過半数233議席を上回る勢いであることがわかりました。一方、中道改革連合は伸び悩んでいます。この序盤の情勢を、各党はどのように受け止めているのか？日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。■「手応え」自民党、「緩み」に警戒の声──まず、自民党はどう受け止めていますか？自民