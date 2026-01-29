日米関係史を中心とした外交史研究の世界的権威で、米ハーバード大名誉教授の入江昭（いりえ・あきら）氏が２７日、米国で死去した。関係者に入った連絡で分かった。９１歳だった。東京都出身。高校卒業後の１９５３年に渡米し、ハバフォード大を卒業。その後ハーバード大で博士号を取得。シカゴ大などを経て、ハーバード大教授に就任。一国の外交史研究を超えた多国間の視点とその相互作用を組み込む「国際史」研究を提唱し、