上海市は現在までに15の交通マイクロハブを完成させている。中国新聞網が伝えた。従来のハブより小規模で、路線バス、地下鉄、タクシー、シェアサイクルの円滑な接続‌を実現することで、市民の移動をより便利‌にしている。（提供/人民網日本語版・編集/YF）