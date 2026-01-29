Photo: ギズモード・ジャパン 突然ですが、私は英語が苦手です。自分のペースで読める文章ならまだしも、会話となるとさっぱり。そんなことで「GIZMODO」という米国メディアの日本版「ギズモード・ジャパン」の仕事ができるのか？と聞かれると...意外となんとかなっています。米国で開催される、世界最大規模のテクノロジー展示会・CESの取材でさえも。