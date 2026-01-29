全国信用協同組合連合会は２９日、全国の信用組合が利用するシステムで障害が発生し、一時一部の取り引きができなくなったと発表しました。 全国の信用組合が加盟する全国信用協同組合連合会によりますと、２９日午前４時ごろ、子会社が運営する信用組合の情報処理センター「ＳＫＣセンター」でシステム障害が発生しました。 この影響で加盟する全国１４０の信用組合で金融機関の間での送金ができなくなったほか、窓