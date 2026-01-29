群馬県の山本知事は２９日、前立腺がんと診断されたことを公表しました。他の部位への転移はないということで、来年夏の知事選挙については出馬する意向に変更はない認識を示しました。 山本知事は２９日の会見で、去年の年末に精密検査を受けた結果、「ステージ２の前立腺がん」と診断されたと明らかにしました。 他の部位への転移はなく、病気の完治を目指すということです。今後、群馬大学附属病院で約１年半にわたって